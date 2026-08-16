Celestiales Pierden frente a los Soles

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El Club Santos del Potosí no pudo aprovechar su condición de local y cayó ante los Soles de Mexicali por marcador de 75-84, en el primer encuentro de la serie disputado en el Auditorio Miguel Barragán.

El conjunto potosino comenzó el partido con dinamismo y buscando imponer un juego directo, aunque rápidamente la quinteta cachanilla respondió para tomar el control del encuentro. Soles consiguió llevarse el primer cuarto por 21-25.

Para el segundo periodo, el partido incrementó su intensidad física, con ambas quintetas acumulando faltas. El cierre del parcial estuvo marcado por los tiros libres, situación que permitió a Mexicali conservar la ventaja y llegar al descanso con una diferencia de cinco puntos, 38-43.

Tras el medio tiempo, Santos intentó reaccionar principalmente mediante los lanzamientos desde el perímetro, pero los visitantes mantuvieron el dominio en la pintura y aprovecharon su fortaleza física para ampliar nuevamente la diferencia. Al finalizar el tercer periodo, Soles de Mexicali se encontraba arriba 56-66, dejando a los locales con la obligación de protagonizar una remontada durante los últimos 10 minutos.

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En el cuarto periodo, los Celestiales buscaron recortar la distancia y por momentos parecieron acercarse en la pizarra; sin embargo, la falta de presencia física y la profundidad de la banca visitante terminaron siendo factores determinantes para que Soles conservara la ventaja hasta el final. Con ello, Santos del Potosí terminó cayendo 75-84 y cedió el primer encuentro de la serie ante su afición.

Por el conjunto potosino, Markedric Bell fue el jugador más destacado al finalizar con 22 puntos, cuatro rebotes y una asistencia, encabezando la ofensiva de los Celestiales. Por parte de Soles de Mexicali, Connor Zinaoch respondió con una actuación completa al registrar 21 puntos, 10 rebotes y una asistencia, convirtiéndose en uno de los principales factores para el triunfo visitante.

Santos del Potosí tendrá una oportunidad inmediata para buscar la revancha, ya que el segundo juego de la serie se disputará nuevamente en el Auditorio Miguel Barragán este domingo a las 19:00 horas, donde los Celestiales intentarán emparejar la serie ante su afición.