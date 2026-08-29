Celestiales y Diablos Rojos, en duelo por los playoffs

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El bien y el mal se encontrarán este fin de semana sobre la duela, cuando los Santos del Potosí visiten a los Diablos Rojos del México en el Gimnasio Juan de la Barrera, dentro de las jornadas 15 y 16 de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

La serie se disputará este sábado 29 de agosto a las 19:15 horas y el domingo 30 a las 17:15 horas, en dos encuentros que resultan importantes para las aspiraciones de ambas quintetas de mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs.

El enfrentamiento luce parejo en el papel, ya que tanto Santos como Diablos llegan con cinco victorias, por lo que los dos equipos buscarán aprovechar la serie para sumar triunfos y escalar posiciones en la clasificación.

Para esta doble jornada, el conjunto celestial contará además con una nueva incorporación de talento potosino. Se trata de Alejandro Barriga, quien se suma al plantel para fortalecer las opciones del equipo en la recta importante de la temporada.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Barriga cuenta con experiencia en el basquetbol universitario y en el sector semiprofesional de la Merce, además de caracterizarse por su versatilidad y capacidad para aportar con tiros de media y larga distancia.

El nuevo jugador se integra a un grupo que también cuenta con el potosino Juan Luis Ramírez, fortaleciendo así la presencia de talento local dentro de la plantilla. Con esta incorporación, los Santos del Potosí buscan darle mayor profundidad a su roster y afrontar con mejores herramientas una serie que podría resultar determinante en la lucha por la clasificación.