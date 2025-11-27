logo pulso
Celtics vencen a los Pistons

Los de Boston ponen fin a la racha de 13 victorias a los de Detroit

Por AP

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Celtics vencen a los Pistons

BOSTON.- Jaylen Brown, Derrick White y los Celtics de Boston pusieron fin a la racha ganadora de Detroit, que había igualado el récord de la franquicia con 13 victorias, al superar el miércoles 117-114 a Cade Cunningham y los Pistons.

Los Pistons, líderes de la Conferencia Este, desperdiciaron la oportunidad de romper el récord que comparten con los equipos campeones de 1989-90 y 2003-04. Al menos tienen una foja de 15-3 dos temporadas después de perder 28 partidos consecutivos, estableciendo un récord de temporada de la NBA.

Brown anotó 33 puntos y consiguió diez rebotes. White consiguió 11 de sus 27 puntos en los últimos cuatro minutos y medio para ayudar a que los Celtics se sobrepusieran a una noche de 42 puntos de Cunningham.

Con Detroit abajo por tres, Cunningham fue objeto de una falta cerca de la mitad de la cancha justo cuando estaba a punto de lanzar un triple. Tras una revisión, los árbitros determinaron que efectivamente estaba en acción de tiro.

Cunningham encestó los dos primeros, pero falló el tercero. Payton Pritchard capturó el rebote para Boston, recibió una falta y encestó dos tiros libres con 2,4 segundos restantes.

Boston interceptó un pase antes de que Detroit pudiera intentar un triple para empatar.

Pritchard añadió 16 puntos para ayudar a que los Celtics ganaran por quinta vez en seis partidos.

