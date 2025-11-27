El Atleti acaba con invicto del Inter al 93´

El minuto 93 será siempre material de las pesadillas del Atleti, pero al menos este miércoles, fue motivo de alegría. José María Giménez saltó por los aires en el Metropolitano y su cabezazo vale la victoria 2-1 que termina con el paso perfecto del Inter y les permite subir en la tabla.

Un partido que pudo ir para cualquier lado desde el primer momento. Dimarco tuvo dos temprano antes de que llegara el polémico 1-0 del Atlético, de Julián, tras un centro que pegó en dos ocasiones en la humanidad de Baena. Parecía que la segunda era con la mano y se pitó inicialmente la infracción, pero tras ir al monitor, se dio por buena la anotación. El Inter se fue diluyendo en la primera parte, pero el Atleti no supo poner más tierra de por medio. Pecado que les costaría en la segunda parte. El Inter salió de nuevo con el acelerador a fondo y la tercera fue la vencida, con Zielinski terminando una pared en territorio rival para superar a Musso.

Ambos equipos tuvieron sus ocasiones en la recta final y parecía que nos íbamos con empate, pero en la última para los colchoneros, saltó el uruguayo Giménez y puso el tanto que permite a Atleti seguir soñando con el pase directo a octavos. El Atleti llega a 9 puntos y duerme en el lugar 12 de la tabla, a una unidad de los octavos y con un camino menos complicado restante (PSV, Galatasaray y Bodo Glimt), mientras que el Inter pierde el paso perfecto, cayendo al cuarto lugar tras los resultados de esta jornada 5.