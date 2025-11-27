logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Fotogalería

LUCÍA Y LORENZO ¡GRAN DIVERSIÓN!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Localizan cuerpo cerca del Lib., en Matehuala

El reporte fue atendido por elementos de la Guardia Nacional

Por Redacción

Noviembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Localizan cuerpo cerca del Lib., en Matehuala

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) inició las investigaciones correspondientes tras el hallazgo de una persona sin vida en las inmediaciones del libramiento de cuota en el municipio de Matehuala, durante la mañana del miércoles 26 de noviembre de 2025.

El reporte fue atendido por elementos de la Guardia Nacional (GN) quienes fungieron como primeros respondientes al localizar un cuerpo a un costado de la carretera. Tras asegurar el área, los agentes notificaron a la Policía de Investigación (PDI), que acudió para llevar a cabo las diligencias iniciales.

Asimismo, personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento del lugar para el levantamiento de indicios y el traslado de los restos al Servicio Médico Legal, donde se efectuarán los análisis necesarios para determinar la identidad de la persona y las posibles causas del fallecimiento.La FGESLP continuará con las indagatorias y labores de campo hasta esclarecer este hecho, así como para identificar a la o las personas que hayan perpetrado este suceso, para que enfrenten a la autoridad correspondiente.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Dan 14 años de prisión a sujeto por violación
Dan 14 años de prisión a sujeto por violación

Dan 14 años de prisión a sujeto por violación

SLP

Redacción

El depravado aprovechó que la víctima se encontraba sola para agredirla sexualmente

Localizan cuerpo cerca del Lib., en Matehuala
Localizan cuerpo cerca del Lib., en Matehuala

Localizan cuerpo cerca del Lib., en Matehuala

SLP

Redacción

El reporte fue atendido por elementos de la Guardia Nacional

Detenidos por cargar arma y allanamiento
Detenidos por cargar arma y allanamiento

Detenidos por cargar arma y allanamiento

SLP

Redacción

Atrapan a 2 hombres por violencia familiar
Atrapan a 2 hombres por violencia familiar

Atrapan a 2 hombres por violencia familiar

SLP

Redacción