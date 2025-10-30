logo pulso
Cerca O. Herrera del futbol europeo

El mediocampista de los Tigres, está en la mira de un club portugués

Por El Universal

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Cerca O. Herrera del futbol europeo

CIUDAD DE MÉXICO.- Cada temporada son menos los jugadores mexicanos que tienen un lugar en el futbol de Europa, el máximo nivel que permite a los jugadores mostrar su mejor versión.

La lista, actualmente encabezada por Santiago Giménez, Johan Vásquez y Raúl Jiménez, podría aumentarse luego de darse a conocer el interés por otro elemento mexicano.

Se trata de Ozziel Herrera, actual jugador de los Tigres, quien gracias a sus buenas actuaciones en la Liga MX estaría en el radar de un equipo de Europa.

De acuerdo con información de TUDN, el exjugador del Atlas, quien logró ser bicampeón con los rojinegros, estaría siendo seguido por un club en Portugal que lanzaría una oferta por el atacante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El reporte agrega que, además del balompié luso, un par de clubes en la MLS también han mostrado interés por Herrera, quien se sumó al proyecto de Tigres en 2023. Desde su llegada, el delantero suma 20 goles, cuatro de ellos en este Apertura 2025 de la Liga MX.

