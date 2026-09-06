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Cerúndolo se mete a 8vos. del US Open

Por AP

Septiembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Cerúndolo se mete a 8vos. del US Open
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      NUEVA YORK.- Ni el mismo Francisco Cerúndolo podía explicarse lo sucedido en su bautismo en el estadio Arthur Ashe del Abierto de Estados Unidos.

      Después de estar abajo por dos sets y quiebre de saque en contra en el tercero, el argentino protagonizó el sábado una sensacional remontada para acceder por primera vez a los octavos de final del US Open tras imponerse 3-6, 4-6, 6-3, 6-4, 6-4 sobre el noveno preclasificado Taylor Fritz.

      Fritz sorteó sus dos primeras rondas en sets corridos y nada hacía presagiar problemas cuando rompió el servicio de Cerúndolo al inicio del tercer set. Sin embargo, el 24to cabeza de serie le devolvió el quiebre de inmediato y empezó a sentirse más cómodo en su primera experiencia en la monumental cancha principal del torneo.

      Cerúndolo también se vio con la soga en el cuello en el quinto set al quedar abajo 0-4 con el marcador 3-4.

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      "Creo que en el cuarto y quinto set desplegué un tenis realmente excelente, un nivel que no había encontrado en los sets ni en las rondas anteriores", declaró el argentino de 28 años tras ganar la batalla de 3 horas y 39 minutos.

      Fue apenas la segunda vez en la carrera de Cerúndolo que logra revertir un partido a cinco sets tras haber perdido los 

      dos primeros.

      ¿Cómo pudo darle la vuelta?

      "No lo sé", dijo al ser entrevistado a pie de cancha. "Él estaba jugando mucho mejor que yo en los dos primeros sets. Muy agresivo. No me sentía nada cómodo".

      "Taylor es un jugador de primer nivel; ha jugado una final aquí y ha ganado muchos partidos. Sé lo difícil que es enfrentarse a él. Ganar aquí, en mi primera vez en el Ashe, es fantástico".

      La reacción de Fritz fue de absoluto desconcierto.

      "Ni siquiera sé qué decir. No quiero... bueno, en realidad no quiero hablar con nadie ni ver a nadie", señaló el subcampeón de Flushing Meadows hace dos años. "Solo necesito, salir un par de días y luego volver al trabajo. No sé cómo dejé que eso pasara hoy".

      Su rival de turno será el belga Alexander Blockx. El 28vo preclasificado eliminó 6-7 (4), 6-3, 6-0, 6-3 al número cinco Flavio Cobolli, un italiano que este año perdió ante Alexander Zverev en la final de Roland Garros.

      Habrán dos argentinos en octavos. El otro es Tomás Martín Etcherry, quien el domingo enfrentará al estadounidense Alex Michelsen en esa instancia.

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