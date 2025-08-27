Champions regresa a Kazajistán y Noruega

ALMATY.- La Liga de Campeones llega a Kazajistán por segunda vez, y los recién llegados de Noruega y Chipre también avanzaron el martes a la fase de liga.

El portero del Kairat Almaty, Temirlan Anarbekov, detuvo tres penales en la tanda de penales para eliminar al campeón escocés Celtic en los playoffs de clasificación después de que los equipos empataran 0-0 en el duelo de vuelta. Almaty ganó la tanda de penales 3-2.

Bodo/Glimt de Noruega superó con facilidad al Sturm Graz por un marcador global de 6-2 a pesar de que el martes cayeron 2-1 en Austria, para llevar los partidos de la Liga de Campeones a su estadio dentro del Círculo Polar Ártico esta temporada.

El poco conocido campeón chipriota Pafos sorprendió al Estrella Roja de Belgrado, el campeón europeo en 1991, con un gol a los 89 minutos del delantero brasileño Jajá para empatar 1-1 en casa y avanzar 3-2 en el global.

Los tres ganadores tomarán su lugar junto al campeón defensor Paris Saint-Germain, Real Madrid y una lista estelar de potencias europeas en la ceremonia del sorteo en Mónaco el jueves.

Kairat avanzó diez años después de que el Astana jugara en la antigua fase de grupos como el único otro equipo kazajo en competir con la élite europea.

Almaty está a cuatro zonas horarias y miles de kilómetros al este de posibles oponentes de Inglaterra y Portugal.

El Celtic, ganador de la Copa de Europa en 1967, cae a la Liga Europa de segunda categoría junto con el Estrella Roja y el Sturm Graz, un año después de que los tres jugaran en la Liga de Campeones.

Cuatro más de los playoffs de clasificación de la Liga de Campeones se decidirán el miércoles para completar la alineación de 36 equipos.

José Mourinho visita con el Fenerbahce a su antiguo club Benfica con los equipos empatados 0 -0. El Club Brugge lleva una ventaja de 3 -1 al partido de vuelta en casa contrs Rangers, mientras que el Qarabag lidera por el mismo marcador contra el visitante Ferencvaros. Copenhague recibe al Basilea empatados 1-1.