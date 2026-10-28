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Charras RG2 brilla y avanza a semifinales

Por Romario Ventura

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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Charras RG2 brilla y avanza a semifinales
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      Las competencias de este martes del LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026 "Andrés ´Nito´ Aceves" continuaron en la Arena Potosí, reuniendo a destacados equipos y escaramuzas en la recta final de la etapa eliminatoria de la máxima fiesta charra.

      La actividad inició al mediodía con la charreada 55, donde La Noria lideró la categoría AA con 235 puntos, seguida por Hacienda La Peña con 222 y Juan Colorado "A" con 140. En el sector femenil, Dinastía Charra se llevó los reflectores al sumar 302.50 puntos, superando a Rancho El Cardenal (248) y Guadalupana (227). Más tarde, en la competencia 56, Treinta Caballeros encabezó la categoría AAA con 242 unidades, mientras que Regionales de Las Vegas y Espuelas de Plata firmaron 216 y 214 puntos en la AA. Por su parte, la escaramuza Charras RG2 brilló con una destacada puntuación de 328 unidades, imponiéndose ante Rarámuris (308) y Girasoles de Illinois (302).

      La jornada nocturna cerró con la charreada 57, en la que Rancho Hennessy sobresalió de forma espectacular con 344 puntos en la categoría AAA, logrando la calificación más alta de todo el día. Finalmente, en la categoría AA, Rancho Las Margaritas obtuvo 186 unidades, logrando rebasar apenas por un punto a Reyes Rivera, que concluyó con un acumulado de 185.

      LA ESCARAMUZA CHARRAS RG2 A SEMIFINALES

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      La Escaramuza Charras RG2 de San Luis Potosí abrió su presentación a máxima velocidad con las puntas de Daniela Gallardo (17.53 m) y Mia Gallardo (20 m). Ataviadas con el tradicional traje de charra, las amazonas de la Asociación RG2 ejecutaron una rutina en honor a los municipios del Estado.

      La Escaramuza Charras RG2 está conformada por Daniela Gallardo González, Dafne Jocelyn Galarza Ventura, Valeria Hernández Domínguez, María José López Carrera, Mia Fernanda Gallardo López, Ana Sofía López Carrera, Liliana López Carrera y Mónica Elizabeth Zamudio Zárate, bajo la instrucción de Álvaro Treviño Valdez.

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