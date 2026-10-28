"Checo" celebra en México sus 300 Grandes Premios

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México.- Sergio Pérez vivió, una vez más, su conferencia previa al Gran Premio de la Ciudad de México 2026, que será una fecha especial para él.

Rodeado de la afición, el tapatío comenzó los festejos para celebrar su Gran Premio número 300 en la Fórmula Uno, que correrá el próximo domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La cifra alcanzada es un hito para el mexicano, pero para él es mucho más importante porque podrá celebrarlo junto a los cientos de miles que lo alientan.

"Súper especial y qué locura poder celebrar mis 300 grandes premios en casa", aseguró el volante azteca.

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Entre fechas canceladas, su año "sabático" y otras circunstancias inesperadas, todo parece estar escrito para suceder de esta forma. "Todo lo que tuvo que pasar, cuántas carreras se tuvieron que cancelar, o perderme, o haberme perdido un año también, todo lo que tuvo que pasar para que llegáramos aquí", reflexionó el tricolor.

Este camino no hubiera sido posible sin el gran apoyo que recibió Pérez por parte de Escudería Telmex, así como de Carlos Slim Domit y Jaime Morales.

"Gracias a la familia Claro, a Escudería Telmex es que hoy puedo cumplir 300 Grandes Premios, sin su apoyo esto no existiría. Ha sido una historia muy padre, de muchas alegrías, muchas frustraciones, muchas emociones y creo que es lo padre. Es lo que deja este deporte", compartió. El resultado será algo secundario; lo principal para el volante de Cadillac es celebrar junto a su gente.

"Estoy feliz, sin duda va a ser un fin de semana muy especial para mí, por todo lo que significa. 300 grandes premios es una locura", concluyó Pérez en medio de una estruendosa porra.