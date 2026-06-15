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´Checo´ firma su mejor posición en Barcelona

Por El Universal

Junio 15, 2026 03:00 a.m.
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´Checo´ firma su mejor posición en Barcelona
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      México.- Sergio "Checo" Pérez y Cadillac lograron culminar el Gran Premio (GP) de Barcelona en la posición 14 de la clasificación. De esta forma, el mexicana consiguió su mejor resultado en la actual temporada de la Fórmula 1 y, por ende, el más destacado en la historia de la escudería estadounidense.

      El mexicano consiguió rodar hasta el final de la carrera y aprovechó los ocho abandonos que hubo para quedar en la decimocuarta plaza y así seguir con la esperanza de pronto terminar en los puntos, sin importar los factores que le abren las puertas a esos sucesos.

      En una carrera marcada por el triunfo de Lewis Hamilton, quien no ganaba desde el GP de Bélgica en 2024, el resultado del tapatío también cobró relevancia, aunque haya sido posible por la cantidad de abandonos.

      "Barcelona es el tipo de circuito que expone las debilidades y desde ese punto de vista nos ha dado una imagen bastante clara de los aspectos en los que necesitamos mejorar", señaló "Checo" al finalizar la carrera del domingo.

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      Con la evolución del MAC-26 desarrollándose día a día, Pérez sabe que cada fecha es importante para poder entender aún más el auto y poder actualizarlo en lo que sea necesario para mejorar y acercarse a sus objetivos.

      "Cada carrera que acabamos nos aporta unos datos valiosos y nos ayuda a entender mucho mejor nuestras limitaciones, particularmente en tandas largas", subrayó.

      Pese a que "Checo" también ha presentado problemas en su monoplaza, él solamente ha sufrido un abandono en las siete fechas, pero Bottas sí ha sufrido con mayor constancia el tener que salir de las carreras por temas en su auto.

      "Los problemas no los vamos a solucionar de un día para otro, pero tendremos mejoras en Austria -sede del próximo Gran Premio, dentro de dos fines de semana, en el Red Bull Ring de Speilberg (Estiria)- que nos deberían ayudar a dar un paso adelante; y aún llegarán más desarrollos después de eso", finalizó Pérez.

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