Bessent dice que otros países deberían usar aranceles para proteger sus economías

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El secretario del Tesoro Scott Bessent declaró que le recomendó a otros países del G20 seguir el ejemplo estadounidense e imponer aranceles y otras medidas para combatir los desequilibrios comerciales.

Bessent comentó a los periodistas que, al comienzo del segundo mandato del presidente Donald Trump, había advertido a otras naciones que el nuevo "muro arancelario" de Estados Unidos significaría que los productos chinos inundarían sus mercados.

"Y, por desgracia, yo tenía razón", manifestó Bessent a los periodistas al margen de las reuniones de ministros de finanzas del G20. "El resto del mundo probablemente necesita analizar seriamente qué debería estar haciendo para proteger los empleos de sus ciudadanos, su base manufacturera, para evitar que los empleos sean trasladados al exterior".

Las políticas arancelarias de la administración Trump han sido criticadas por economistas y políticos por elevar los costos para los consumidores de Estados Unidos y, en muchos casos, por castigar a aliados. La Tax Foundation, un centro de estudios independiente, determinó que los aranceles impuestos a lo largo de 2025 elevaron el precio minorista general de los bienes de consumo importados en aproximadamente un 7% en comparación con las tendencias previas a los aranceles.

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En última instancia, la Corte Suprema decidió en febrero que los amplios aranceles globales que Trump impuso en virtud de una ley de poderes de emergencia durante su segundo mandato eran inconstitucionales. La administración Trump ha estado reformando su enfoque y contempla un arancel adicional del 7,5% sobre las importaciones chinas tras investigar el presunto exceso de capacidad industrial de China y las regulaciones sobre trabajo forzoso.

Bessent se reunió con sus homólogos de China en la cumbre, aunque no ofreció detalles sobre cómo transcurrieron esas conversaciones.

"Con frecuencia digo en nuestras conversaciones comerciales con China que no queremos separarnos de ellos, pero tenemos que reducir riesgos", señaló Bessent durante una conversación el martes con el comentarista de Fox Business Larry Kudlow, quien fue un importante asesor económico de Trump en su primer mandato.

"Tenemos más en común con los chinos sobre Irán de lo que discrepamos", expresó Bessent. "Los chinos coinciden en que Irán no puede tener un arma nuclear. Los chinos coinciden en que debería haber libertad de navegación en el estrecho de Ormuz".

Bessent ha dicho que el superávit comercial de China, que alcanzó un récord de 1,2 billones de dólares en 2025, es un obstáculo para el crecimiento económico mundial, además de lo que él califica como una regulación excesiva.

Mientras tanto, la deuda mundial ha alcanzado un máximo histórico de 353 billones de dólares, y la deuda de Estados Unidos llegó a un récord de 40 billones de dólares en agosto. Los mercados han estado preocupados por una venta masiva de bonos estadounidenses pero Bessent declaró a los periodistas: "No creo que estemos en ningún tipo de situación desesperada" en los mercados de bonos.