Matías Almeyda reconoce a América como mejor equipo en semifinal

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El partido de semifinales de Leagues Cup entre Rayados y América entra en la categoría de "final adelantada", tanto del torneo binacional como si se tratara de la Liguilla del futbol mexicano. Eso lo sabe Matías Almeyda, director técnico de la Pandilla, que aseguró que las Águilas "son el mejor equipo del torneo".

Por primera vez en la historia de la Leagues Cup bajo este nuevo formato, las semifinales las jugarán solamente equipos de la Liga MX, y al Monterrey le tocó enfrentarse al líder del torneo Apertura 2026. Almeyda, que conoce muy bien a las Águilas por su pasado como entrenador de las Chivas, sabe lo difícil que será este reto para avanzar a la final.

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"Espero un partido que tenemos que hacerlo perfecto, enfrentamos como va el torneo hoy al mejor equipo, ellos marcan que son los mejores por números, por algunas estadísticas, por puntos, por victorias, porque no perdieron, pero eso no es casualidad. Vamos a enfrentar a un equipo bien dirigido, que es bastante agresivo sin balón, donde todos corren, un equipo que desde el arquero hasta el último jugador tienen disciplina, están ordenados y por línea están muy bien", mencionó en conferencia de prensa antes de la semifinal.Desde que Almeyda llegó a la Sultana del Norte, la mejor versión de la Pandilla se ha visto justamente en Leagues Cup, así que a pesar del respeto mostrado hacia los azulcremas, el estratega argentino no se achica ante la oportunidad de avanzar a la final."Le ganamos al primero, segundo y tercero de la MLS. Jugando de igual a igual, hoy nos va a tocar el primero de México, así que veremos cómo estamos, pero tenemos confianza en el grupo", agregó.Lucas Ocampos, en calidad de referente al ataque de este equipo, también reconoce la importancia de enfrentar a las Águilas y declaró que "estamos motivados por la clase de partido que es, la instancia en la que estamos, estamos a dos partidos de poder levantar un título y eso es lo que más quiero y lo que más deseo para mí, para el club, y ojalá que así sea".