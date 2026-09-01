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Guinea-Bisáu aprueba referéndum para ampliar poderes presidenciales

La oposición llamó al boicot, pero la comisión electoral validó los resultados oficiales.

Por AP

Septiembre 01, 2026 04:45 p.m.
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Guinea-Bisáu aprueba referéndum para ampliar poderes presidenciales
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      Guinea-Bisáu votó a favor de ampliar los poderes presidenciales y recortar el poder legislativo del país, anunciaron las autoridades electorales el martes.

      El referéndum celebrado el domingo pasado buscaba modificar disposiciones de la constitución antes de las elecciones generales de diciembre, que devolverían al país a la democracia. Los partidos de oposición llamaron a boicotear el referéndum, al afirmar que solo haría al presidente más poderoso.

      La región se ha visto sacudida por una serie de golpes de Estado desde 2020. Guinea-Bisáu se convirtió en noviembre del año pasado en una de varias naciones de África occidental tomadas por militares, cuando las tropas se hicieron con el poder tras unas elecciones disputadas.

      Los cambios derivados del referéndum debilitaron el papel del primer ministro, quien compartía el máximo cargo del país con el presidente en un sistema semipresidencial, un arreglo que el gobierno militar calificó de desestabilizador. Los cambios también incluyeron la reducción de los escaños legislativos de 102 a 65.

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      Según datos difundidos por la Comisión Nacional Electoral, el 70% de los votantes respaldó los cambios constitucionales, mientras que el 30% votó en contra.

      El pequeño país, de alrededor de 2,2 millones de habitantes, tiene la mayor proporción de riqueza natural per cápita de África occidental, según el Banco Mundial, pero más de la mitad del país vive en la pobreza.

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