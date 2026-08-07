Chicago Fire castiga falta de pegada del Necaxa

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Chicago Fire derrotó 2-0 a Necaxa en su debut dentro de la Leagues Cup 2026, con anotaciones de Jonathan Dean y Andrew Gutman, en un partido donde el equipo mexicano careció de contundencia ofensiva.

En el SeatGeek Stadium de Bridgeview, Necaxa generó oportunidades desde los primeros minutos, pero no logró vencer al guardameta Chris Brady. Miguel Rodríguez tuvo 2 opciones claras al inicio del encuentro, aunque el portero estadounidense respondió para mantener el empate y posteriormente el conjunto local aprovechó sus ocasiones.

Al minuto 31, Jonathan Dean abrió el marcador con un disparo de zurda que colocó al Chicago Fire en ventaja. Necaxa intentó reaccionar en la segunda parte y estuvo cerca de igualar el encuentro con un remate del argentino Lorenzo Faravelli que impactó en el poste, pero el equipo de la MLS amplió la diferencia al minuto 70 con un tanto del lateral izquierdo Andrew Gutman.

El delantero polaco Robert Lewandowski ingresó como titular y fue sustituido al minuto 64 por Robin Lod, luego de marcar un doblete en la victoria del Chicago Fire sobre Charlotte FC en la jornada anterior de la MLS. Con este resultado, el conjunto estadounidense inició con triunfo su participación en la Leagues Cup 2026, torneo en el que también enfrentará a Santos Laguna y Cruz Azul, mientras que Necaxa se medirá ante Philadelphia Union y New York City FC.

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