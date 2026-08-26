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"Chino" Huerta regresa a México

Vuelve a Pumas para reforzar el ataque auriazul en el Apertura 2026

Por El Universal

Agosto 26, 2026 03:00 a.m.
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"Chino" Huerta regresa a México
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      México.- El extremo mexicano de 25 años, César Huerta, ha sido fichado por los Pumas de la UNAM, luego de un fugaz viaje en el futbol de Europa, con el Anderlecht de la Primera División de Bélgica.

      De acuerdo con el periodista especializado en fichajes, Cesar Luis Merlo, los universitarios han adquirido el 100 por ciento de la carta de Huerta, y el contrato que lo vincula al equipo mexicano será de tres años.

      El seleccionado mexicano viajaría hoy desde el viejo continente para reportar con el conjunto que dirige Esteban Solari en la Liga MX.

      El propio entrenador argentino reveló después del empate (1-1) ante Necaxa el pasado domingo en rueda de prensa, que estaban en búsqueda de un jugador ofensivo, que le diera más alternativas en ataque.

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      Ahora, con la llegada del "Chino", los Pumas tendrán a un jugador explosivo, veloz, y que ya es un viejo conocido y querido por la afición auriazul.

      En su paso por el futbol belga, Huerta jugó un total de 31 partidos, donde pudo anotar únicamente cuatro goles.

      El delantero se fue de Pumas en 2025, y ahora -mermado por las lesiones- tras un paso de casi dos años, regresa a Ciudad Universitaria para contribuir al ataque Puma.

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