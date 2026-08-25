Djokovic y Sabalenka se despiden temprano del dobles mixto

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Miami (EE.UU.).— Novak Djokovic y Aryna Sabalenka quedaron eliminados este martes en la primera ronda del dobles mixto del Abierto de Estados Unidos, tras caer ante los líderes mundiales de la especialidad, el británico Henry Patten y la checa Katerina Siniakova.

Patten y Siniakova se impusieron por 1-4, 4-2 y 10-2 en un partido de 54 minutos, disputado al mejor de tres sets a cuatro juegos.

Djokovic, quinto de la clasificación de la ATP, y Sabalenka, número uno de la WTA, disputaban su primer encuentro oficial como pareja. Pese a su falta de experiencia conjunta en dobles, comenzaron con solidez cerca de la red y se adjudicaron el primer set.

El serbio y la bielorrusa remontaron un 0-40 al resto y aprovecharon una doble falta de Siniakova durante el punto de oro para tomar ventaja.

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Djokovic y Sabalenka volvieron a romper el servicio de la checa al comenzar el segundo parcial, pero Patten y Siniakova reaccionaron con una racha de 11 puntos ganados de 13 disputados para forzar el desempate.

La pareja número uno dominó la manga definitiva desde el inicio y aprovechó dos dobles faltas de sus rivales para cerrar el encuentro.

Patten y Siniakova avanzaron a los cuartos de final, donde enfrentarán al francés Gale Monfils y la ucraniana Elina Svitolina, vencedores por doble 4-1 sobre el canadiense Félix Auger-Aliassime y la filipina Alexandra Eala.

El torneo entregará un premio de un millón de dólares a la pareja campeona del dobles mixto.