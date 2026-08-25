logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Fotogalería

Morena pone en duda alianza con el Verde por la gubernatura

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Djokovic y Sabalenka se despiden temprano del dobles mixto

Las figuras del tenis individual ganaron el primer set, pero fueron remontadas por Henry Patten y Katerina Siniakova en el Abierto de Estados Unidos.

Por EFE

Agosto 25, 2026 03:39 p.m.
A
Djokovic y Sabalenka se despiden temprano del dobles mixto
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Miami (EE.UU.).— Novak Djokovic y Aryna Sabalenka quedaron eliminados este martes en la primera ronda del dobles mixto del Abierto de Estados Unidos, tras caer ante los líderes mundiales de la especialidad, el británico Henry Patten y la checa Katerina Siniakova.

      Patten y Siniakova se impusieron por 1-4, 4-2 y 10-2 en un partido de 54 minutos, disputado al mejor de tres sets a cuatro juegos.

      Djokovic, quinto de la clasificación de la ATP, y Sabalenka, número uno de la WTA, disputaban su primer encuentro oficial como pareja. Pese a su falta de experiencia conjunta en dobles, comenzaron con solidez cerca de la red y se adjudicaron el primer set.

      El serbio y la bielorrusa remontaron un 0-40 al resto y aprovecharon una doble falta de Siniakova durante el punto de oro para tomar ventaja.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Djokovic y Sabalenka volvieron a romper el servicio de la checa al comenzar el segundo parcial, pero Patten y Siniakova reaccionaron con una racha de 11 puntos ganados de 13 disputados para forzar el desempate.

      La pareja número uno dominó la manga definitiva desde el inicio y aprovechó dos dobles faltas de sus rivales para cerrar el encuentro.

      Patten y Siniakova avanzaron a los cuartos de final, donde enfrentarán al francés Gale Monfils y la ucraniana Elina Svitolina, vencedores por doble 4-1 sobre el canadiense Félix Auger-Aliassime y la filipina Alexandra Eala.

      El torneo entregará un premio de un millón de dólares a la pareja campeona del dobles mixto.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Djokovic y Sabalenka se despiden temprano del dobles mixto
      Djokovic y Sabalenka se despiden temprano del dobles mixto

      Djokovic y Sabalenka se despiden temprano del dobles mixto

      SLP

      EFE

      Las figuras del tenis individual ganaron el primer set, pero fueron remontadas por Henry Patten y Katerina Siniakova en el Abierto de Estados Unidos.

      Rayados y León buscan avanzar a semifinales de Leagues Cup
      Rayados y León buscan avanzar a semifinales de Leagues Cup

      Rayados y León buscan avanzar a semifinales de Leagues Cup

      SLP

      El Universal

      León juega contra Real Salt Lake a las 20:30 horas en la Leagues Cup.

      Diego Mejía asume la responsabilidad
      Diego Mejía asume la responsabilidad

      Diego Mejía asume la responsabilidad

      SLP

      Romario Ventura

      El ADSL sigue sin sumar de a tres; pierde oportunidad de lograr su primer triunfo

      Deshaun Watson, titular de Browns
      Deshaun Watson, titular de Browns

      Deshaun Watson, titular de Browns

      SLP

      AP

      El QB fue elegido por encima de su compañero Shedeur Sanders