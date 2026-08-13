Chivas ´resucita´ y cierra con victoria

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México.- Hace unos días levantaron el trofeo de campeones del Premundial Sub-20 con la Selección Mexicana y esta noche, Hugo Camberos y Santiago Sandoval fueron los "niños héroes" del triunfo del Guadalajara (2-1) ante Seattle Sounders para despedirse de la Leagues Cup con honor.

Gabriel Milito había declarado que las Chivas iban a jugar su último partido con mucho profesionalismo, a pesar de no tener posibilidades de avanzar a la fase final, y aunque plantó un 11 titular con varios cambios, la personalidad y actitud del Rebaño fue suficiente para demostrar que no mintió el entrenador argentino.

El ambiente en el Lumen Field no decepcionó. Las tribunas se pintaron de esmeralda, rojo y blanco, y la "guerra de porras" entre aficionados hizo que se viva como una fiesta el partido. En el campo de juego, el espectáculo estuvo a la altura de la pasión en las tribunas.

Gallatin Sandnes (13´) adelantó al Sounders tras una floja marca del Rebaño en un tiro de esquina. Un cabezazo de un compañero suyo cayó a sus pies y, sólo frente al arco, solamente empujó el balón al fondo de la red. El partido se fue al descanso con los estadounidenses al frente en el marcador y con la trágica noticia para Milito de haber perdido Bryan González por lesión.

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Sin embargo, el Guadalajara reaccionó en el complemento. La entrada de Camberos al campo de juego le dio una nueva energía al cuadro tapatío. Los jóvenes del Rebaño se cargaron al hombro el equipo y primero, fue Luis Rey (60´) quien se encargó de empatar el partido con un disparo raso al poste izquierdo de Stefan Frei, quien se cansó de salvar la portería local.

Seattle no supo cómo controlar los embates rojiblancos, y aunque al minuto 64 le anularon el gol de la remontada a Ricardo Marín, unos minutos más tarde Santiago Sandoval (71´) anotó de ´palomita´ tras un gran centro de Luis Romo.

La primera victoria del Rebaño en esta Leagues Cup llegó tarde, pero a los "chivahermanos" les queda la sensación de haberse despedido del torneo con dignidad, mostrando una de sus mejores versiones en este semestre y con la cual ilusionarse en su regreso a la Liga MX.