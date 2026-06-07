Chivas se hace de Kevin Castañeda

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Chivas continúa reforzando su plantilla de cara al Apertura 2026 y ya tendría cerrada una de sus incorporaciones más importantes del mercado. El Guadalajara llegó a un acuerdo con Xolos de Tijuana para concretar el fichaje definitivo de Kevin Castañeda, quien se convertirá en nuevo jugador rojiblanco una vez que supere las pruebas médicas y firme su contrato.

La negociación entre ambas instituciones llegó a buen puerto luego de varias semanas de conversaciones. Como parte del acuerdo, Chivas incluyó al joven mediocampista Yael Padilla, quien se unirá de manera definitiva al conjunto fronterizo. Sin embargo, la directiva rojiblanca aseguró una cláusula de recompra que le permitirá recuperar al canterano en el futuro o igualar cualquier oferta que reciba por parte de otro club.

La llegada de Castañeda responde a una de las principales necesidades detectadas por Gabriel Milito para fortalecer su esquema. El mediocampista destaca por su capacidad para enlazar el medio campo con el ataque, además de poseer un potente disparo de media y larga distancia y una destacada habilidad en jugadas a balón parado, cualidades que escaseaban dentro del actual plantel tapatío.

Pese a su incorporación, el exjugador de Xolos no tiene garantizada la titularidad. Deberá competir por un lugar con futbolistas como Efraín Álvarez, Roberto Alvarado y Hugo Camberos, quienes ocuparon un papel importante en la generación ofensiva del equipo durante el último semestre.

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El fichaje llega en el mejor momento de la carrera de Kevin Castañeda. Durante el Clausura 2026 disputó todos los encuentros de su equipo, registrando siete goles y dos asistencias. En el balance del año futbolístico 2025-2026 acumuló 13 anotaciones y siete pases de gol, participando directamente en 20 goles.

Estas cifras lo colocaron entre los tres futbolistas mexicanos con más contribuciones ofensivas de la temporada, solamente por detrás de Armando González, quien ahora será su compañero en el Rebaño Sagrado.