Arropa el PAN a Galindo y anuncia que va por candidatura (video)

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que buscará participar en el proceso interno del Partido Acción Nacional (PAN) con miras a la elección de la gubernatura del estado y adelantó que también analizará registrarse por la vía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en caso de que las reglas lo permitan.

Durante un encuentro con militantes panistas para la apertura del proceso interno, Galindo señaló que aún no formaliza su inscripción en la plataforma abierta por Acción Nacional, aunque aseguró que tiene la intención de hacerlo. "Todavía no me he inscrito, está abierta la plataforma. Yo les voy a avisar para que me acompañen a la hora que me registre", declaró.

Cuestionado sobre si participará únicamente en el proceso del PAN, respondió que los procedimientos internos de ambos partidos no se contraponen y que, de ser jurídicamente viable, buscará registrarse en los dos mecanismos. "Si se puede, hasta ahorita creo que se puede, lo voy a hacer", afirmó.

?? | Arropa el PAN a Galindo y anuncia que va por la candidatura del blanquiazul / Chaca la nota: ??https://t.co/ViglLLaMam pic.twitter.com/LELtygIKHC — Pulso Online (@pulso_mx) June 6, 2026

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El edil capitalino se mostró satisfecho por el respaldo recibido de la militancia panista y destacó la fortaleza organizativa del partido. Recordó además que llegó a la alcaldía con el apoyo de Acción Nacional y reconoció el trabajo de los integrantes de ese instituto político que forman parte de su administración municipal.

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Respecto a una eventual alianza entre PAN y PRI para la elección de 2027, Galindo indicó que la decisión dependerá de las dirigencias nacionales, aunque consideró que las bases de ambos partidos mantienen una relación favorable tras las experiencias electorales de los últimos años.

Mientras tanto, sostuvo que continuará concentrado en sus responsabilidades como presidente municipal, aunque reconoció que ya analiza el escenario político rumbo a la sucesión estatal.

PAN abre proceso interno

El Partido Acción Nacional (PAN) abrió el proceso interno para designar a quienes encabezarán la coordinación estatal y las primeras coordinaciones municipales rumbo a la elección de 2027 en San Luis Potosí, informó la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Karen Michel González Márquez.

Durante un evento partidista, la dirigente detalló que la primera etapa contempla la selección de una coordinación estatal y de coordinaciones municipales en San Luis Potosí capital, Ciudad Valles, Matehuala y Ébano. Posteriormente se definirán las coordinaciones distritales locales y federales, para concluir con el resto de las coordinaciones municipales.

Explicó que el registro de aspirantes permanecerá abierto hasta el 20 de junio. Del 20 al 25 de ese mes se realizará la validación de solicitudes y posteriormente iniciará una primera fase de obtención de respaldos, en la que los participantes deberán reunir al menos el 10 por ciento de apoyo para avanzar a la siguiente etapa. El proceso también contempla la realización de foros y debates entre los aspirantes.

La segunda fase se desarrollará del 3 al 24 de agosto e incluirá una nueva etapa de recolección de apoyos, además de encuentros con representantes de la sociedad civil, cámaras empresariales y universidades. Del 24 al 30 de agosto se aplicarán encuestas cuantitativas y cualitativas para evaluar a los participantes.

Los resultados de esta primera etapa serán dados a conocer el 31 de agosto, cuando el PAN anuncie a quienes encabezarán la coordinación estatal y las coordinaciones municipales consideradas en esta fase inicial del proceso interno de organización rumbo a los comicios de 2027.