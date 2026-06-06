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Buscan a 4 hombres que desaparecieron en la Huasteca P.

Los casos ocurrieron por separado en distintos días, los familiares los resportaron

Por Redacción

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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Buscan a 4 hombres que desaparecieron en la Huasteca P.
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      TAMUÍN. -Dos jóvenes y dos adultos están siendo buscados en diferentes municipios de la Huasteca Potosina, pues sus familiares denunciaron que no han podido contactarlos.

      En el municipio de Tamuín, el pasado 28 de mayo de 2026, Iván Navarro Martínez, de 18 años de edad, salió de su casa en la colonia Vista Alegre y ya no regresó; tampoco se ha comunicado con su familia.

      Existe una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, donde se detalla que el joven tiene como señas particulares un tatuaje en el antebrazo derecho con la figura de un caballo y una herradura, así como, en el brazo del mismo lado, las figuras de un Pikachu y un perro. 

      Además, en el lado izquierdo del pecho tiene tatuados los pies de un bebé y la palabra "Mirringa".

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      En ese mismo municipio se denunció la desaparición de José Ignacio Agustín Cruz, de 29 años, quien fue visto por última vez el 3 de junio de 2026 en la colonia Las Brisas.

      Este joven tiene un tatuaje en el pecho con la figura de un venado y, en un costado, la silueta de un niño con el nombre "Yasiel". 

      Además, en el antebrazo izquierdo tiene una línea de tiempo y el nombre "Agustín", mientras que en el antebrazo derecho porta la palabra "Familia".

      Por otro lado, en el municipio de El Naranjo, se encuentra desaparecido desde el 4 de marzo de 2026 Rubén Alberto Meneses Barragán, de 26 años de edad.

      El joven tiene dos tatuajes en el antebrazo izquierdo, uno de la Santa Muerte y otro de una oración, mientras que en el brazo derecho tiene el símbolo de residuos peligrosos.

      En Ciudad Valles se mantiene la búsqueda de Jorge Luis Maya Sánchez, de 48 años de edad, quien fue visto por última vez el 1 de junio de 2026 en el fraccionamiento Infonavit 2.

      Como señas particulares, tiene un pequeño lunar en la comisura izquierda de la nariz. Al momento de su desaparición vestía playera, shorts deportivos y tenis.

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