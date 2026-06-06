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Derechohabiente y médico a punto de liarse a golpes

Altercado por no recibir la atención que requerían; presentará denuncia ante FGE

Por Miguel Barragán

Junio 06, 2026 03:00 a.m.
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Derechohabiente y médico a punto de liarse a golpes
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      CIUDAD VALLES.- La sombra de la violencia en los hospitales públicos de México llega al ISSSTE de Valles, en donde un quejoso y un médico estuvieron a punto de salir a la calle a batirse a golpes.

      La maestra Sandra Cervantes llegó a las 5:30 de la mañana a hacer fila a donar sangre para reponer la que su hermana -internada- ha tenido que usar por un problema de salud que la mantiene en cama. Sin embargo, a eso de las 9:00 horas vio que entraban al proceso de donación otros, antes que ella, quién era la primera en la lista de prelación, entraban antes.

      Cuando le dijeron que era ilegal grabar o tomar foto de la lista del Banco de Sangre, llamó a su esposo, Jesús Sierra Acuña, quien además de abogado es informador en un programa de radio.

      Jesús Sierra y el director del Banco de Sangre

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      Una vez que se vieron a las caras Sierra y el director del Banco de Sangre, el doctor Nava, éste le preguntó al primero que si era derechohabiente, cuestión que Sierra consideró como discriminación.

      En el relato de Sierra, cuando sacaba su celular de la bolsa del pantalón, el citado médico manoteó la mano que portaba el dispositivo y en respuesta recibió otro manotazo del quejoso.

      En este punto, ambos se retaron a golpes y se dirigían a la puerta de salida para batirse a golpes, pero las funcionarias del Banco de Sangre le impidieron al doctor salir.

      La versión del ISSSTE

      Aunque el médico no pudo hablar con este reportero, el ISSSTE esgrimió un argumento protocolario: que en primer lugar, a la donación de sangre hay que ir con tiempo, porque es un proceso lento que puede llevar hasta tres horas y que llegar anticipadamente a formarse, cuando la puerta se abre a las siete de la mañana no es responsabilidad del Instituto.

      De acuerdo con datos del ISSSTE, hubo una respuesta poco apropiada del doctor Nava a la exigencia de explicación de los que lo interpelaban y que no habría denuncia de parte del ISSSTE, sino que sólo se levantaría un acta de hechos ante el Sindicato para dejar constancia del altercado.

      La Guardia Civil Estatal

      La dirección del ISSSTE, a cargo de Irving Ali Cadena llamó a elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE), ante el escándalo que ocurrió en el hospital y luego de la llegada de los policías, una a una escucharon las versiones de los involucrados, aunque no hubo detención ni de un lado ni de otro.

      Sierra sí demandará y soltó grilla

      Jesús Sierra presumió tener videos de que el primer agredido fue él y que demandaría ante la Fiscalía General del Estado al doctor y al ISSSTE por ejercicio abusivo de funciones, discriminación y amenazas, además de que él asegura que el problema principal es que Nava y el director del ISSSTE actúan con prepotencia porque se sienten protegidos por "Rita (Ozalia Rodríguez Velázquez) quien les consiguió los puestos que ostentan, sin merecerlos".

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