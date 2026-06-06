Lluvia causa tragedia con un muerto en Quintas

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Las lluvias que se han dejado sentir en los últimos días en la zona metropolitana ya provocaron una tragedia humana, en la colonia Quintas de la Hacienda dos hombres se electrocutaron cuando un cable de energía eléctrica cayó sobre el charco en donde estaban parados y recibieron descargas eléctricas, uno de ellos perdió la vida en el lugar mientras que el otro fue trasladado a un hospital.

El caso ocurrió antes de la media noche del jueves, cuando a los cuerpos de auxilio se reportó que había dos hombres tirados en una inundación de la colonia Quintas de la Hacienda tercera Sección, en la avenida Zaragoza entre las calles de Nicaragua y Rinconada de los Hornos.

De acuerdo a los hechos, un cable de luz cayó sobre el agua en donde los hombres jóvenes se encontraban parados y de esta forma recibieron las fuertes descargas, cayendo de inmediato al piso.

Una vez con el reporte, al sitio llegaron los paramédicos para el rescate y atención de los dos hombres, por desgracia se percataron que uno de ellos, de aproximadamente 25 años de edad, ya había perdido la vida víctima de las quemaduras por la descargas eléctricas, en tanto que al otro se le trasladó a la clínica 50 del Seguro Social para que recibiera atención médica.

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Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares para la sepultura correspondiente, en tanto que el Ministerio Público se encargaría de realizar las diligencias legales.

También en el lugar de los hechos se esperaba el arribo de personal de la Comisión Federal de Electricidad para que realizara las reparaciones en el cableado para que no se repita este tipo de situaciones.