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México.- Chivas buscará aprovechar su condición de local para remontar ante Pachuca y conseguir su boleto a las semifinales del Apertura 2026, cuando ambos equipos se enfrenten este domingo en el partido de vuelta de los cuartos de final.

El Guadalajara llega con desventaja de 1-2 luego de caer en el primer encuentro disputado en La Bella Airosa. Chivas necesita ganar por un gol de diferencia para igualar el marcador global y avanzar a las semifinales gracias a su mejor posición en la tabla general.

En el partido de ida, Chivas tomó la ventaja apenas al minuto 6, luego de un autogol del defensor Eduardo Bauermann. No obstante, Pachuca consiguió darle la vuelta al marcador en la segunda mitad gracias a Oussama Idrissi, quien marcó al 48 y 90+2 para asegurar el triunfo de los Tuzos.

Para el encuentro de vuelta, el conjunto hidalguense no contará con Idrissi, quien fue expulsado después de recibir una segunda tarjeta amarilla tras marcar su segundo tanto y dirigirse a la banca rival. La Comisión Disciplinaria de la Liga MX determinó imponerle un partido de suspensión.

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El encuentro se disputará a las 19:07 horas en el Estadio Akron, en Guadalajara, y podrá verse a través de Amazon Prime Video.