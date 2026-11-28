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CIUDAD VALLES.- Un muchacho vallense, César Gabriel Rosal Mata, vecino del fraccionamiento Villa Real de Santiago se encuentra ahorita en el frente de guerra entre Rusia y Ucrania, luego de haber sido engañado con una supuesta empresa que reclutaba agricultores para la pizca de tomate, en el estado de Michigan.

Anselmo Rosal, su padre, mostró un video en su celular en el que su hijo, ataviado con el uniforme del Ejército Ruso, bromea con otros soldados que dicen el lugar de su procedencia, en un bosque repleto de árboles pelados; ese video es la prueba que los padres del muchacho mostraron a los reporteros para afirmar que su hijo fue llevado con engaños a Rusia a pelear en la guerra que esta nación libra con Ucrania desde hace cuatro años.

Originalmente, la madre del joven, Margarita Mata López narró que en julio, él les dijo que existía la posibilidad de irse a Michigan a la oportunidad laboral y el 14 de septiembre partió a la Ciudad de México para viajar al supuesto estado norteamericano, sin embargo, no han vuelto a tener contacto con él.

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El señor Rosal halló a su hijo en un video que encontró de manera fortuita en el Facebook, cuando supo sobre los casos de jóvenes que fueron enganchados para pelear en el frente ucraniano y comenzó a hacer búsquedas, hasta que dio con el rostro de César Gabriel, quien platica con otros soldados de origen latinoamericano; se observa sonriente en lo que parece ser un descanso, en medio de la espesura de un bosque nororiental.

Petición de ayuda

Los papás del joven han denunciado ante la Fiscalía General del Estado y enviaron una solicitud de gestión a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que les resuelva mediante un enlace con el país eslavo para recuperar y regresar a su hijo a territorio mexicano.

Esta misma jornada, a mediodía, la pareja de esposos acudió al kilómetro dos de la carretera Valles-Mante, al evento que encabezó el Gobernador del Estado, donde Herón Bulos Lárraga, funcionario de la Subsecretaría de Gobierno del Estado refirió que darán seguimiento a los trámites iniciados por los padres de César Gabriel.