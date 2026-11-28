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EL NARANJO.- Un adolescente que laboraba como jornalero en el corte de caña en El Naranjo, se metió a bañar al río y perdió la vida ahogado sin que nadie pudiera hacer algo para auxiliarlo.

El infortunado fue identificado con el nombre de Juan "N", tenía 17 años de edad y era originario de la localidad de Tanchanaco, del municipio de Aquismón.

De acuerdo con la información recabada, el menor y su padre, Benito Martínez Zapata, fueron contratados para el corte de caña en El Naranjo y se hospedaban en las antiguas galeras de la CNC, cercanas al río.

El pasado jueves por la tarde, Juan fue al afluente para bañarse, pero, al ver que no regresaba, su papá empezó a buscarlo y poco después pidió ayuda a las autoridades.

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Elementos de Protección Civil Municipal recorrieron esa parte del río hasta que lo encontraron, pero sin vida. El cuerpo fue llevado a la orilla y, posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de las diligencias correspondientes.