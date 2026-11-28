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Debido a una constante lluvia generada por una tormenta invernal que azotó al centro de la capital, la Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua informó que la presa San José registró un nivel de almacenamiento de 101.5 %, por lo que se liberó agua de manera natural por un vertedor con un caudal de 1 metro cúbico por segundo.

La medida provocó el cierre preventivo el cierre preventivo de los bulevares Río Santiago y Españita.

La Conagua precisó que no se trató de un desbordamiento, ya que el vertedor es una estructura diseñada para dar salida al excedente.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua pronosticó que hoy se espera una disminución de las precipitaciones en la entidad.

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Por otra parte, la dirección del Tangamanga I informó que la precipitación provocó que el Lago Mayor del parque alcance su máxima capacidad de almacenamiento.

Ante esto, la dependencia anunció que desde ayer realiza un desfogue mediante la apertura de compuertas para regular el nivel del agua.

Esto no afectó los horarios habituales de apertura, con restricciones preventivas en algunas canchas y áreas aledañas al lago, indicó la dependencia.

La autoridad exhortó a las y los usuarios a evitar acercarse a los canales y zonas de desfogue, respetar las áreas restringidas y atender las indicaciones del personal.