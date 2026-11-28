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CIUDAD VALLES.- El Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona refirió que para marzo podría solicitar licencia para la temporada política por venir.

Ante la pregunta sobre si pediría licencia a su cargo para la temporada política que está por comenzar en todo el país, el mandatario potosino dijo que para el tercer mes del 2027 podría hacer ese movimiento que lo alejaría de la máxima magistratura estatal.

Ha corrido la versión de que buscaría una diputación federal plurinominal y por eso se le insistió en qué circunscripción electoral buscaría la nominación y refirió que no podía hablar de eso por ahora, pero que luego avisaría sobre eso.