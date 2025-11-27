Chivas vs. Cruz Azul promete emociones

México.- La Liguilla siempre tiene partidos que se perciben distintos, y este es uno. El Guadalajara y el Cruz Azul llegan al estadio Akron para escribir un capítulo que huele a drama, emoción y futbol de alto voltaje. De esos duelos que se viven con un nudo en el estómago.

Es la serie más pareja de los cuartos de final, un choque entre dos clubes que cerraron el torneo con argumentos reales para soñar con el título. Después de 19 años sin enfrentarse en la fase final, el reencuentro llega en el mejor momento, ya que ambos están con planteles completos, aficiones encendidas. Pronóstico reservado.

Nicolás Larcamón y La Máquina saben que la Fiesta Grande es otro torneo. El técnico argentino contará con un grupo mucho más completo luego del descanso, recuperando a elementos clave como Gonzalo Piovi, Rodolfo Rotondi y el “Toro” Gabriel Fernández. Las únicas ausencias son Kevin Mier y Lorenzo Faravelli.

Las Chivas y Gabriel Milito, en cambio, aterrizan con un impulso casi perfecto. Ganaron siete de sus últimos ocho partidos y encontraron un nivel que combina orden, intensidad y confianza. Ese rendimiento contrasta con los altibajos celestes, que en ese mismo periodo firmó tres victorias, tres empates y dos derrotas.

El corazón del Guadalajara es Armando “Hormiga” González, campeón de goleo y una de las historias más vibrantes en el torneo. Llega encendido, con 12 tantos y su primer llamado al Tricolor en el bolsillo. Vivirá su primera Liguilla con la madurez de un veterano y la chispa de un juvenil que brilla con intensidad.

Históricamente, las Chivas han sabido competir contra el Cruz Azul, cuando hay eliminación directa. El Rebaño ha dejado fuera a La Máquina en dos de las tres más recientes series que disputaron, una estadística que pesa y alimenta esta rivalidad. Será la séptima vez que choquen en la fase final. El Guadalajara se impuso en cuatro.