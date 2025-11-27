Incautan 50 kilos de “mota” en Mexquitic de Carmona

En la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado asumimos el compromiso de mantener la seguridad y prevención en cada uno de los 59 municipios, construir entornos seguros para nuestras familias potosinas.

Nuestros elementos de la Guardia Civil Estatal, en coordinación con el Ejército mexicano y Guardia Nacional, dentro del dispositivo Base de Operaciones Mixtas Interinstitucional (BOMI), efectuaban labores de vigilancia en el municipio de Mexquitic de Carmona.

Al llegar a caminos de terracería en la comunidad de Paisanos, detectaron dos motocicleta color negro, además de varias personas, las cuales, al ver la presencia de las fuerzas del orden se retiraron en distintas direcciones entre el despoblado.

En la zona, se aseguraron cinco bolsas de plástico en color negro, en cuyo interior había 95 paquetes de plástico conteniendo marihuana con un peso de 50 kilogramos.

Con acciones contundentes, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, construye un estado sin límites donde la prevención y vigilancia interinstitucional dan resultado en beneficio de todas y todos.