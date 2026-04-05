El "Cuau" revive la "Cuautemiña" frente a estrellas de Colombia

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- Luego de varias semanas de espera, el

de

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se vistió de gala para albergar un duelo cargado de nostalgia entre exfutbolistas de México y Colombia.El encuentro, que generó gran expectativa entre los aficionados por la presencia de leyendas comoy Javier Restrepo, terminó con un contundente triunfo para el combinado mexicano, que se impuso por goleada (6-2) a los representantes colombianos.En un partido donde los exjugadores demostraron que la calidad permanece pese al paso del tiempo,fue el gran protagonista. El histórico referente del América no solo destacó con, sino que también deleitó al público al realizar la emblemáticaBlanco, quien a pesar de su actual faceta como político ha mantenido una participación constante en eventos deportivos, recreó la jugada que dio la vuelta al mundo durante la Copa del Mundo de Francia 1998 anteTras la acción, la afición ovacionó al también exjugador delde España, quien al sonar elagradeció las muestras de cariño del público celayense.