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Cholowsky recibe bono récord de 10.35 mdd

Por AP

Julio 15, 2026 03:00 a.m.
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Cholowsky recibe bono récord de 10.35 mdd
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      CHICAGO.- Roch Cholowsky ha aceptado un contrato con los Medias Blancas de Chicago que incluye un bono de firma récord de 10.35 millones de dólares, después de haber sido la selección número 1 global en el draft amateur del fin de semana pasado.

      Una persona familiarizada con el contrato confirmó el martes el acuerdo, que no ha sido revelado públicamente por el equipo.

      El valor asignado para la primera selección este año era de 11,350,600 dólares. El bono de Cholowsky supera la marca anterior de 9.25 millones de dólares para el draft amateur, que pertenecía al lanzador de los Rojos Chase Burns y al prospecto de los Rockies Charlie Condon, dos de las tres primeras selecciones en 2024.

      Cholowsky, un campocorto que cumplió 21 años en abril, bateó para .320 con 21 jonrones, 60 carreras impulsadas y un OPS de 1,088 en 60 juegos esta temporada con UCLA.

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      "Al final del día, con nuestra primera selección nos sentimos más cómodos con Roch Cholowsky, independientemente de cuál fuera a ser el bono de firma", afirmó el sábado el gerente general Chris Getz.

      Cholowsky jugó con los Bruins durante tres temporadas, con promedio de bateo de .329, 52 jonrones, 167 carreras impulsadas y un OPS de 1,072 en 178 juegos. Figura entre los líderes históricos de la escuela en jonrones, carreras anotadas, porcentaje de embasarse y carreras impulsadas.

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