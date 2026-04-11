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Tráiler derriba cables y deja sin luz a colonia Progreso

Unidad que transportaba chatarra tiró un poste tras enganchar cables; conductor huyó y abandonó la carga

Por Redacción

Abril 11, 2026 10:51 a.m.
A
Tráiler derriba cables y deja sin luz a colonia Progreso

Un tráiler que transportaba chatarra provocó un apagón en la colonia Progreso la mañana de este viernes, luego de derribar cables de energía eléctrica y telefonía.

El incidente ocurrió antes de las 10:00 horas, cuando la unidad circulaba sobre avenida Salk y, al llegar a la calle Stephenson, un automóvil chatarra que llevaba enganchó los cables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Teléfonos de México, lo que ocasionó la caída de un poste.

Tras el percance, el conductor se dio a la fuga, dejando abandonado el vehículo chatarra en el sitio, además de afectar el suministro eléctrico en la zona.

Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el informe de daños.

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