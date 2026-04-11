Tráiler derriba cables y deja sin luz a colonia Progreso
Unidad que transportaba chatarra tiró un poste tras enganchar cables; conductor huyó y abandonó la carga
Un tráiler que transportaba chatarra provocó un apagón en la colonia Progreso la mañana de este viernes, luego de derribar cables de energía eléctrica y telefonía.
El incidente ocurrió antes de las 10:00 horas, cuando la unidad circulaba sobre avenida Salk y, al llegar a la calle Stephenson, un automóvil chatarra que llevaba enganchó los cables de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Teléfonos de México, lo que ocasionó la caída de un poste.
Tras el percance, el conductor se dio a la fuga, dejando abandonado el vehículo chatarra en el sitio, además de afectar el suministro eléctrico en la zona.
Peritos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y elaborar el informe de daños.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Tráiler derriba cables y deja sin luz a colonia Progreso
Redacción
Unidad que transportaba chatarra tiró un poste tras enganchar cables; conductor huyó y abandonó la carga
Hallan a hombre sin vida en lote baldío de El Peñascal
Redacción
Familiares lo encontraron dentro de un predio bardeado; autoridades investigan el caso
Explosión deja a persona atrapada entre escombros en La Constanza
Redacción
Vecinos rescatan a uno de los lesionados tras el estallido; hay daños en viviendas cercanas