"Chucky" Lozano jugará en LA Galaxy

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México.- La carrera de Hirving "Chucky" Lozano tendrá un segundo aire en la MLS de los Estados Unidos. Tras ocho meses de inactividad, debido a los problemas con el técnico y los altos mando del San Diego FC, Los Ángeles Galaxy han apostado por reforzarse con el delantero mexicano de 31 años. El delantero mexicano llega al conjunto angelino en calidad de cedido, con una opción a compra al finalizar la temporada, por lo que su rendimiento lo condicionará su permanencia dentro del equipo.

Si bien, los detalles del traspaso no se han dado a conocer, se habla de que el LA Galaxy tuvo que ofrecer un incremento salarial al "Chucky" para convencerlo de salir de San Diego. Los nueve millones anuales que percibe, fueron uno de los inconvenientes por los que el delantero mexicano no pudo salir a jugar a otro equipo desde que le comunicaron que no entraría en planes en dentro de su club.

De esta manera, el canterano de los Tuzos del Pachuca seguirá siendo uno de los cuatro mejores pagados del futbol de Estados Unidos, estando solamente por detrás de Rodrigo de Paul del Inter Miami (9.6 millones de dólares), el coreano del LAFC, Son Heung - Min (11 millones) y Lionel Messi (28 millones de dólares).

El último encuentro que jugó el "Chucky" fue en noviembre del año pasado. Desde entonces, ha entrenado en las instalaciones del equipo, pero apartado del grupo.

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