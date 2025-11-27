Cierra el Serial Regional de Ciclismo 2025

El “Serial Regional de Ciclismo 2025” cerró su temporada con la premiación de las y los ganadores de cada categoría, quienes recibieron dinero en efectivo y jerseys de campeón y campeona. Para poder acceder al podio, las y los ciclistas debieron cumplir con al menos el 80 por ciento de asistencia en las 10 etapas que se realizaron a lo largo del año en distintos municipios de San Luis Potosí, con la participación de equipos de Jalisco y Guanajuato.

En la categoría Élite Femenil, el campeonato fue para Valeria Cruz, del equipo “Juquilita”. La siguieron Anett Rivera y Abigail Mariana Cardona, del equipo “Matamoros”; María del Rosario González, del equipo “Fuga”, ocupó el cuarto lugar, y María Molina Rivas, del equipo “Impresiones Posadas”, cerró los cinco primeros.

En Élite Varonil, el primer lugar correspondió a Gerardo Prado Morales, del equipo “Tenis Star”, mientras que Kevin Hernández, del equipo “Impresiones Posadas”, obtuvo el segundo lugar.

La categoría Novatas Femenil fue dominada por el equipo “Impresiones Posadas”, que logró los tres primeros lugares: Jimena Méndez Sánchez se llevó el campeonato, seguida de Georgina Posadas y María Cristina Avendaño.

Entre los Novatos Varonil, Aarón Juárez Velázquez, del equipo “Torres Mochas”, se coronó campeón; Iván López González, del equipo “Villanos”, fue segundo, y Sergio Agüero Hernández, del equipo “Tortugas”, tercero.

En la categoría 40 Varonil, los dos primeros lugares fueron para el equipo “JP-Tribiker”: Miguel Azcona de la Colina y Abundio Guerrero. El tercer lugar fue para Víctor Gerardo Méndez, del equipo “Fuga”; cuarto, Ramón Juárez Garrido, de “JP-Tribiker”, y quinto, Guillermo Vidriales Escobar, del equipo “Fuga”.

En 50 Varonil, Armando Zacarías, del equipo “Fuga”, se llevó el primer lugar; José Luis Cruz Miranda, de “Junior Bike”, el segundo; José Humberto Gómez Villares, de “Villanos”, el tercero; Martín Leija González, de “Chekos”, el cuarto, y Noel Silva, de “Matamoros”, el quinto.

Finalmente, en la categoría 60 Varonil, Javier Esparza, del equipo “Chekos”, resultó campeón, mientras que Gabriel Vázquez Méndez, del equipo “Villanos”, se quedó con el segundo lugar.