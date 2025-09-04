Cierran red de piratería

La notoria red de piratería de futbol en línea Streameast ha sido cerrada después de más de 1,600 millones de visitas en el último año, anunció el miércoles una coalición antipiratería.

La Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento (ACE), con sede en Estados Unidos, dijo que el cierre se realizó en colaboración con las autoridades egipcias.

Con sus 80 dominios asociados, Streameast era la operación de transmisión ilegal de deportes en vivo más grande del mundo, según ACE. “Hoy, ACE logró una victoria rotunda en su lucha por detectar, disuadir y desmantelar a los perpetradores criminales de la piratería digital: al derribar la plataforma ilegal de deportes en vivo más grande en cualquier lugar”, señaló Charles Rivkin, presidente de ACE.

“Con esta acción histórica, hemos sumado más puntos a favor de las ligas deportivas, las compañías de entretenimiento y los fanáticos en todo el mundo”, señaló Rivkin, quien también es presidente y CEO de la Motion Picture Association.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Streameast ofrecía a los usuarios acceso no autorizado a partidos de las principales ligas de futbol de Europa.

La piratería de futbol se ha disparado en las últimas dos décadas, con ligas vendiendo sus partidos a servicios de pago por evento y de streaming de alto costo. Muchas ligas venden a más de un transmisor, lo que requiere que los fanáticos paguen múltiples suscripciones.

“Desmantelar Streameast es una gran victoria para todos los que invierten y dependen del ecosistema de deportes en vivo. Esta operación criminal estaba sustrayendo valor de los deportes a todos los niveles y poniendo en riesgo a los fanáticos de todo el mundo. Aplaudimos a las autoridades egipcias y a ACE por su acción”, señaló Ed McCarthy, director de operaciones del grupo de streaming DAZN.

Además del futbol, Streameast proporcionaba acceso a sitios de piratería específicos de deportes estadounidenses como la NFL, NBA, MLB y NHL.

El tráfico del sitio hacia los diversos dominios provenía principalmente de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Filipinas y Alemania, según ACE.

Todos los sitios de Streameast ahora redirigen a la página “Ver Legalmente” de ACE.