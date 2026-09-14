CNA abre investigación por prácticas monopólicas en fútbol México
Clubes de segunda división protestan por la falta de ascenso y buscan justicia ante la autoridad.
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CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La Comisión Nacional Antimonopolio de México anunció que abrió una investigación el lunes sobre posibles prácticas monopólicas en el futbol nacional, a raíz de quejas de aficionados por conductas anticompetitivas.
CNA abre investigación por prácticas monopólicas en fútbol México
La indagatoria de la CNA (las siglas de la comisión) se centra en la ausencia de un sistema de ascenso y descenso. Clubes y jugadores de la segunda división han protestado durante semanas y exigen el derecho a subir a la máxima categoría, como ocurría en el pasado.
Varios clubes de categorías inferiores incluso acudieron el año pasado al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).
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Protestas y suspensión del ascenso en el fútbol mexicano
Aunque la Federación Mexicana de Futbol (FMF) suspendió el ascenso en 2019 mediante un acuerdo para restablecerlo en 2026, no existen planes vigentes para reinstaurar el sistema.
Los dueños de los 18 equipos de primera división votaron suspender el ascenso y el descenso por seis temporadas, al argumentar que ello ayudaría a estabilizar a los clubes de segunda división.
La FMF sostiene que los equipos de categorías inferiores pueden ascender, pero aplica criterios operativos estrictos, incluidos umbrales de capacidad de estadio que incluso algunos clubes de primera división no cumplen.
"Tras analizar los eventos ocurridos en los últimos meses, la Autoridad Investigadora determinó que cuenta con indicios suficientes para abrir formalmente una investigación de oficio por posibles prácticas monopólicas en el mercado de fútbol profesional en México", dijo la CNA en un comunicado.
El organismo subrayó que la investigación no prejuzga culpabilidad. Sin embargo, advirtió que, si se acredita responsabilidad por conductas anticompetitivas, la FMF podría enfrentar multas de hasta el 10% de sus ingresos anuales, y tendría que corregir la práctica monopólica que sea detectada.
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