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Cobolli remonta dos sets ante Comeseña

Por AP

Septiembre 02, 2026 03:00 a.m.
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Cobolli remonta dos sets ante Comeseña
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      Flavio Cobolli remontó tras quedar dos sets abajo ante el argentino Francisco Comeseña para ganar el martes su partido de primera ronda del Abierto de Estados Unidos, evitando otra sorpresa temprana en el cuadro masculino. El quinto cabeza de serie y subcampeón de Roland Garros doblegó 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4 a Comesaña. Terminó su encuentro, que duró 4 horas y 12 minutos, poco después de que el sol se abriera paso entre las nubes y permitiera que comenzara la actividad en todas las canchas exteriores, tras una mañana de lluvia.

      Cobolli logró por primera vez en su carrera una remontada después de perder los dos primeros sets para evitar sumarse a Novak Djokovic, cuarto cabeza de serie, y a Arthur Fils, décimo, entre los eliminados de forma prematura en un cuadro que en la antesala del torneo perdió a su compatriota italiano Jannik Sinner, el número uno del mundo, por una lesión en la rodilla derecha. 

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