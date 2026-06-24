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Guillermo Ochoa podría ser titular ante Chequia en Ciudad de México

Raúl Rangel ha sido titular y clave en victorias, pero Ochoa podría jugar como homenaje.

Por El Universal

Junio 24, 2026 03:15 p.m.
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Guillermo Ochoa podría ser titular ante Chequia en Ciudad de México
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      Con el primer lugar del Grupo A ya asegurado, la Selección Mexicana cierra su participación en la Fase de Grupos este miércoles, 24 de junio, ante República Checa en el Estadio Ciudad de México.


      Uno de los principales temas en las últimas horas ha sido la portería titular. Javier Aguirre mantiene el misterio sobre si alineará de inicio a Raúl "Tala" Rangel, quien ha sido el guardameta principal durante el torneo, o si otorgará la titularidad a Guillermo "Memo" Ochoa en lo que podría ser su partido de despedida con el Tricolor.

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      Rangel, portero de Chivas, ha respondido con solvencia en los dos primeros encuentros. Ante Sudáfrica y Corea del Sur mantuvo su arco en cero y realizó intervenciones clave que contribuyeron a las victorias mexicanas.
      Su buen momento y su estatus como titular del actual proceso lo posicionan como el candidato natural para iniciar. Por su parte, Ochoa con seis Copas del Mundo en su historial, vive un momento emotivo.
      Diversas voces dentro y fuera del equipo han manifestado el deseo de verlo jugar como reconocimiento a su trayectoria. Reportes de las últimas 72 horas indican que existe la posibilidad de que el veterano guardameta inicie o, más probablemente, ingrese durante el segundo tiempo como gesto simbólico, aunque el estilo aéreo checo representa un riesgo que el cuerpo técnico evalúa con cautela.
      México buscará cerrar la Fase de Grupos con nueve puntos y un paso firme hacia la siguiente ronda.

      ¿Quién se adelantó y dio a conocer que Memo Ochoa irá de inicio?

      Sin embargo, ya hubo quien se adelantó a que Javier Aguirre y la Selección Mexicana dieran a conocer quiénes serán los once titulares ante Chequia.
      Se trata de la marca Michelob ULTRA, marca patrocinadora de la Copa del Mundo. A través de su cuenta de X, esta marca lanzó un post donde da asegura que Paco Memo regresará esta noche a la portería del Tri.
      "Hoy, una leyenda regresa al campo. Brindando con una cerveza por @yosoy8a y veinte años en la Copa Mundial de la FIFA", compartió la marca.

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