Suiza derrota a Canadá y afianza su pase a dieciseisavos

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Suiza ganó a Canadá 2-1 en el estadio de Vancouver y afianza su pase a dieciseisavos del Mundial.

Rubén Vargas abrió el marcador apenas iniciado el segundo tiempo, cuando al 46' y Jonathan Manzambi lo secundó al minuto 57 para poner en ventaja al cuadro de Suiza, pero Promise Davi regresaba las esperanzas a los canadienses al notar un gol al 76'.

Suiza termina como cabeza del grupo B, al sumar 7 puntos en la fase de grupo y Canadá logra su pase a la segunda ronda al quedar en segundo lugar con cuatro puntos.

Bosnia derrotó a Qatar

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Este miércoles se disputó la última jornada del Grupo B de la Copa del Mundo, Bosnia derrotó 3-1 a Qatar, con lo que los europeos terminaron como terceros de su sector.

El partido disputado en el estadio de Vancouver presentó un lleno para este cotejo.

Las acciones del primer tiempo comenzaron con un dominio de Bosnia y pudo capitalizarlo al minuto 29', gracias a Kerim Alajbegovic que sacó un tiro fuera del área grande y mandó el balón a dentro de las redes cataríes.

La cuenta para Bosnia se incrementó al minuto 34', por conducto de un autogol acreditado al jugador de Qatar, Sultan Albrake.

Con todo y el dominio de Bosnia y además estas abajo en el marcador, Qatar buscó el descuento en el marcado y le llegó al minuto 42' por conducto de Hassan Alhaydos.

En la segunda parte, Bosnia volvió a marcar hasta el minuto 80', anotación de Ermin Mahmic.

Con este resultado los bosnios sumaron cuatro puntos y concluyen en tercera posición, con una gran posibilidad de entrar a los dieciseisavos de final como uno de los ocho mejores en ese lugar, pero tendrán que esperar a que terminen todos los partidos para saber si acceden a la siguiente ronda.