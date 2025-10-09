logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN FELICIDAD!

Fotogalería

¡GRAN FELICIDAD!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Colombia enfrentará a España

Por AP

Octubre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Colombia enfrentará a España

Con gol de Joel Canchimbo y un doblete de Neyser Villarreal, la selección colombiana superó 3-1 a Sudáfrica para meterse en cuartos de final, donde enfrentará el sábado a España, uno de los grandes candidatos a conquistar el Mundial Sub20.

Canchimbo conectó un centrode Óscar Perea a los siete minutos para abrir el marcador en el Estadio Fiscal de la ciudad de Talca. Sudáfrica empató transitoriamente con un tanto del mediocampista Mfundo Vilakazi a los 52 minutos. Al 63, Villarreal aprovechó otro centro filoso de Perea para volver a poner en ventaja a los cafeteros. Y a los 95 el ariete aseguró la victoria con un derechazo ante la salida del portero Fletcher Smythe-Lowe.

Los dirigidos por César Torres, que se mantienen invictos en el certamen, ganaron el Grupo F en el que también están Noruega, Nigeria y Arabia Saudí.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Cordero domina la clasificación
Cordero domina la clasificación

Cordero domina la clasificación

SLP

El Universal

Inicia con el pie derecho la búsqueda de su 7mo. triunfo en el rally mexicano

Cachorros evitan “barrida”
Cachorros evitan “barrida”

Cachorros evitan “barrida”

SLP

AP

Oficial: Miami recibirá Villarreal-Barcelona
Oficial: Miami recibirá Villarreal-Barcelona

Oficial: Miami recibirá Villarreal-Barcelona

SLP

Agencias

Aryna Sabalenka avanza en Wuhan
Aryna Sabalenka avanza en Wuhan

Aryna Sabalenka avanza en Wuhan

SLP

AP