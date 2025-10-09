Colombia enfrentará a España

Con gol de Joel Canchimbo y un doblete de Neyser Villarreal, la selección colombiana superó 3-1 a Sudáfrica para meterse en cuartos de final, donde enfrentará el sábado a España, uno de los grandes candidatos a conquistar el Mundial Sub20.

Canchimbo conectó un centrode Óscar Perea a los siete minutos para abrir el marcador en el Estadio Fiscal de la ciudad de Talca. Sudáfrica empató transitoriamente con un tanto del mediocampista Mfundo Vilakazi a los 52 minutos. Al 63, Villarreal aprovechó otro centro filoso de Perea para volver a poner en ventaja a los cafeteros. Y a los 95 el ariete aseguró la victoria con un derechazo ante la salida del portero Fletcher Smythe-Lowe.

Los dirigidos por César Torres, que se mantienen invictos en el certamen, ganaron el Grupo F en el que también están Noruega, Nigeria y Arabia Saudí.