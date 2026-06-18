Colombia triunfa sobre Uzbekistán

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CIUDAD DE MÉXICO.- El cielo de la Ciudad de México amaneció azul, pero conforme avanzó el día algo comenzó a cambiar.

Desde el silbatazo inicial, la afición cafetalera hizo su parte. Cantó, saltó y empujó a los dirigidos por Néstor Lorenzo. Sin embargo, en el terreno de juego la historia fue distinta al menos al arranque. Uzbekistán, debutante mundialista y comandado por el campeón del mundo Fabio Cannavaro, presentó al inicio un acertijo difícil de resolver.

La selección asiática cerró espacios con una línea de cinco defensores y obligó a Colombia a trabajar cada avance. El primer aviso llegó al minuto 17 con un disparo de Jhon Arias que provocó un rugido prematuro en las tribunas.

Más tarde apareció Luis Díaz. El atacante colombiano recibió un pase profundo y sacó un zurdazo que estremeció el poste. Hasta que llegó el minuto 40.

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Daniel Muñoz apareció dentro del área, y casi cayéndose, conectó el balón con la pierna derecha. La pelota terminó en las redes.

Uzbekistán no bajó los brazos. En la segunda mitad encontró premio tras una jugada encabezada por Eldor Shomurodov. Camilo Vargas no logró controlar el disparo y Abbosbek Fayzullaev aprovechó el rebote para empatar el encuentro con un cabezazo.

Los cafeteros recuperaron la intensidad. Apenas unos minutos después, Luis Díaz apareció en el área para definir con categoría tras una asistencia de Gustavo Puerta. El 2-1 devolvió el alma al estadio y reactivó la fiesta amarilla.

Para poner el último clavo en el ataúd, Jaminton Campaz cerró con broche de oro con un testarazo letal y el 3-1 final.