Comienzan las acciones del Torneo Charro de la Fenapo

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Con entrada gratuita y la participación de algunos de los equipos más destacados de San Luis Potosí, este viernes 14 de agosto se llevará a cabo el Torneo Charro Fenapo 2026, como parte de las actividades deportivas de la Feria Nacional Potosina.

El certamen tendrá como escenario el Lienzo Charro "Hermoso Cariño", donde diez escuadrones provenientes de la capital potosina y de municipios de las zonas Centro, Media y Huasteca buscarán demostrar su nivel en tres competencias programadas a lo largo de la jornada.

La importancia del torneo va más allá de la competencia, ya que el equipo que consiga el primer lugar obtendrá un boleto para participar en el LXXXII Congreso y Campeonato San Luis Potosí 2026, por lo que cada faena será fundamental para las aspiraciones de los participantes.

La actividad comenzará a las 11:00 horas con una charreada cuadrangular en la que participarán Rancho El Dorado, RG2 "B" de Soledad, JP Zermeño de Villa de Reyes y Rancho Las Mercedes de Villa de Arriaga. La segunda competencia está programada para las 16:00 horas, con la participación de Mi Querido Viejo "2HL" de Rioverde, Café Seroga de Ciudad Valles y Cortijo Mobil de San Luis Potosí.

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Finalmente, a las 20:00 horas se disputará la tercera charreada, donde entrarán en acción Rancho El Patolito de San Luis Potosí, Ganadería Tello de Rayón y Regionales de Villa de Reyes.

De esta manera, el Torneo Charro Fenapo 2026 reunirá durante un solo día a representantes de diferentes regiones del estado, en una jornada que combinará tradición, competencia y el objetivo de conseguir uno de los pases más importantes de la charrería potosina.