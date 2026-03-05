Vuelca camión de abarrotes en carretera El Naranjo

Un camión cargado con abarrotes volcó la noche de este miércoles en la carretera que conecta El Naranjo con Ciudad del Maíz, a la altura de la comunidad de El Platanito.

Tras el percance, la unidad quedó prácticamente destrozada y gran parte de la mercancía terminó esparcida sobre la carpeta asfáltica, lo que provocó complicaciones en la circulación mientras se realizaban las labores para retirar el vehículo y limpiar la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del camión y su acompañante resultaron ilesos, pese a lo aparatoso del accidente.

Autoridades acudieron al sitio para atender la situación y coordinar las maniobras correspondientes. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que originaron el accidente.

