logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE "EL VALOR DE LOS OBJETOS"

Fotogalería

RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE "EL VALOR DE LOS OBJETOS"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Vuelca camión de abarrotes en carretera El Naranjo

El vehículo quedó severamente dañado y la mercancía terminó regada sobre el pavimento; no se reportan personas lesionadas

Por Redacción

Marzo 05, 2026 06:37 a.m.
A
Vuelca camión de abarrotes en carretera El Naranjo

Un camión cargado con abarrotes volcó la noche de este miércoles en la carretera que conecta El Naranjo con Ciudad del Maíz, a la altura de la comunidad de El Platanito.

Tras el percance, la unidad quedó prácticamente destrozada y gran parte de la mercancía terminó esparcida sobre la carpeta asfáltica, lo que provocó complicaciones en la circulación mientras se realizaban las labores para retirar el vehículo y limpiar la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del camión y su acompañante resultaron ilesos, pese a lo aparatoso del accidente.

Autoridades acudieron al sitio para atender la situación y coordinar las maniobras correspondientes. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que originaron el accidente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vuelca camión de abarrotes en carretera El Naranjo
Vuelca camión de abarrotes en carretera El Naranjo

Vuelca camión de abarrotes en carretera El Naranjo

SLP

Redacción

El vehículo quedó severamente dañado y la mercancía terminó regada sobre el pavimento; no se reportan personas lesionadas

Socorristas de Pozos ayudan a madre en parto
Socorristas de Pozos ayudan a madre en parto

Socorristas de Pozos ayudan a madre en parto

SLP

Redacción

La atendieron en la plaza principal y luego la llevaron a un hospital junto con su bebé

Dos heridos, saldo de aparatoso accidente
Dos heridos, saldo de aparatoso accidente

Dos heridos, saldo de aparatoso accidente

SLP

Redacción

Camioneta impactó contra la contención y terminó totalmente destrozada

Capturan en Hidalgo a hombre acusado de secuestro
Capturan en Hidalgo a hombre acusado de secuestro

Capturan en Hidalgo a hombre acusado de secuestro

SLP

Redacción