Vuelca camión de abarrotes en carretera El Naranjo
El vehículo quedó severamente dañado y la mercancía terminó regada sobre el pavimento; no se reportan personas lesionadas
Un camión cargado con abarrotes volcó la noche de este miércoles en la carretera que conecta El Naranjo con Ciudad del Maíz, a la altura de la comunidad de El Platanito.
Tras el percance, la unidad quedó prácticamente destrozada y gran parte de la mercancía terminó esparcida sobre la carpeta asfáltica, lo que provocó complicaciones en la circulación mientras se realizaban las labores para retirar el vehículo y limpiar la zona.
De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del camión y su acompañante resultaron ilesos, pese a lo aparatoso del accidente.
Autoridades acudieron al sitio para atender la situación y coordinar las maniobras correspondientes. Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que originaron el accidente.
