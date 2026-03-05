Identifican a dos trabajadores más hallados en fosas clandestinas
Suman siete empleados de la minera Vizsla Silver localizados sin vida tras el secuestro de diez trabajadores en enero
CULIACÁN, Sin.- Los nuevos cuerpos rescatados de fosas clandestinas, en la comunidad de El Verde, Concordia, fueron identificados como los elementos de seguridad de la empresa minera Vizsla Silver, Javier Emilio Valdez Valenzuela y Javier Guillermo Vargas Valles, los cuales fueron privados de su libertad con 8 trabajadores más.
Con este hallazgo, suman siete, el número de trabajadores de la empresa minera canadiense que han sido encontrados muertos e identificados mediante estudios de genética forense, de acuerdo a informaciones divulgadas en redes sociales por sus familias y por las esquelas publicadas por el ayuntamiento de Concordia.
La noche del 23 de enero, un grupo armado privó de la libertad, en la cabecera municipal de Concordia a 10 trabajadores de la mina canadiense, de los cuales, en febrero pasado, fueron encontrados los cuerpos de cinco de ellos en fosas clandestinas de la comunidad de El Verde.
Fue a través de las redes sociales, como inicialmente sus familiares y la Cámara Minera de México dieron a conocer las identidades de los cinco trabajadores de la mina, encontrados en una fosa clandestina, son José Ángel Hernández Velez, de 38 años e Ignacio Aurelio Salazar Flores, de 37 años, ambos originarios del estado de Zacatecas.
También, identificaron, José Antonio Jiménez Nevárez, de 34 años, el ingeniero, Jesús Antonio de la O Valdez, de 30 años, originario del estado de Chihuahua y José Castañeda Hernández, de 35 años, originario de Taxco, Guerrero.
