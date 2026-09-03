logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Fotogalería

Imágenes exhiben devastación tras ataque con coche bomba en Zacatecas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Competirán esquiadores rusos y bielorrusos con estatus neutral

Por AP

Septiembre 03, 2026 03:00 a.m.
A
Competirán esquiadores rusos y bielorrusos con estatus neutral
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      OBERHOFEN, Suiza.- Los atletas de Rusia y Bielorrusia podrán seguir compitiendo esta temporada con estatus neutral aprobado, pero sin símbolos de identidad nacional, informó el miércoles la Federación Internacional de Esquí y Snowboard.

      El organismo rector indicó que a los atletas, entrenadores y oficiales de esos países "se les puede conceder acceso a las competiciones de la FIS siempre que firmen una declaración de neutralidad basada en un conjunto de principios establecidos por la FIS", y advirtió sobre sanciones que pueden imponerse.

      Los esquiadores rusos obtuvieron en diciembre un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo que puso fin a una prohibición de casi cuatro años para participar en eventos internacionales durante la guerra en Ucrania. La decisión les permitió regresar a pruebas de la Copa del Mundo en esquí alpino, esquí de fondo y esquí freestyle, y en snowboard, con el objetivo de intentar clasificarse para los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina, que se celebran en febrero. El consejo de la FIS renovó su política de atletas neutrales para la temporada de invierno que comienza el próximo mes.

      "La participación de los atletas se limita a pruebas individuales y está condicionada a que no se exhiban símbolos de ningún país como banderas, himnos o uniformes", señaló la FIS.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Es probable que los atletas rusos y los oficiales de equipo sigan enfrentando dificultades para obtener visados de entrada a algunos países europeos que albergan carreras de la Copa del Mundo.


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Toluca y León disputan boleto a la final en Ciudad de México
        Toluca y León disputan boleto a la final en Ciudad de México

        Toluca y León disputan boleto a la final en Ciudad de México

        SLP

        El Universal

        Ambos equipos mexicanos muestran solidez y buscan un título internacional relevante.

        Julio César Domínguez regresa a Cruz Azul para iniciar carrera técnica
        Julio César Domínguez regresa a Cruz Azul para iniciar carrera técnica

        Julio César Domínguez regresa a Cruz Azul para iniciar carrera técnica

        SLP

        El Universal

        El histórico defensa culminó su carrera en Atlético San Luis y ahora se integra al cuerpo técnico celeste.

        Andrés Vaca explota por quedarse sin transmitir al América
        Andrés Vaca explota por quedarse sin transmitir al América

        Andrés Vaca explota por quedarse sin transmitir al América

        SLP

        El Universal

        La semifinal América vs Monterrey solo estará disponible en Apple TV para México, según Andrés Vaca.

        Pumas quiere arrebatarle el liderato al América Femenil
        Pumas quiere arrebatarle el liderato al América Femenil

        Pumas quiere arrebatarle el liderato al América Femenil

        SLP

        El Universal

        Pumas y América se enfrentan en la jornada 6 de la Liga Femenil BBVA con América como líder del grupo B.