Con jonrón vencen Nacionales a los Filis
El emergente Daylen Lile impulsó victoria de Washington sobre Filadelfia
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WASHINGTON.- El bateador emergente Daylen Lile conectó un jonrón de tres carreras para romper el empate en la séptima entrada, y los Nacionales de Washington derrotaron el martes 6-3 a los Filis de Filadelfia.
El venezolano Andrés Chaparro también pegó un jonrón por Washington, que ganó su cuarto juego consecutivo por primera vez desde el 13 al 16 de junio.
Kyle Schwarber conectó su 45mo cuadrangular, la mayor cantidad de las Grandes Ligas pero Filadelfia ha perdido cuatro de cinco, aunque se mantiene en un puesto de comodín de la Liga Nacional.
Con el juego empatado 3-3, el abridor dominicano de los Filis, Cristopher Sánchez (17-6), permitió sencillos consecutivos para abrir la séptima antes de que Nasim Nuñez tocara la bola y avanzara a ambos corredores.
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El mánager interino de Filadelfia, Don Mattingly, llamó a Jonathan Bowlan, y Lile castigó el primer lanzamiento con un batazo al jardín central para su primer jonrón como emergente en su carrera.
Sánchez permitió cinco carreras y ponchó a cinco. Tiene marca de 1-2 con efectividad de 6,87 en tres aperturas de septiembre, y su efectividad de la temporada ha subido de 2,52 a 2,93 desde el inicio del mes.
Richard Lovelady consiguió el último out de la séptima y dos en la octava por Washington. Erik Tolman lanzó novena entrada de 1-2-3 para su tercer salvamento.
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