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Conducen Jones y Cruz al triunfo de los Piratas

Por AP

Septiembre 11, 2026 03:00 a.m.
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Conducen Jones y Cruz al triunfo de los Piratas
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      CHICAGO.- Jared Jones lanzó siete entradas con pelota de un solo hit, Oneil Cruz añadió un jonrón solitario y los Piratas de Pittsburgh se impusieron el jueves 2-0 a los Medias Blancas de Chicago, barridos en la serie de tres duelos.

      Los Medias Blancas lograron apenas dos hits y cayeron por octava vez en 11 partidos. La ventaja de Chicago en la cima de la División Central de la Liga Americana sobre Cleveland, que no jugó, se redujo a 1 1/2 juegos.

      Jones (4-6), en la 40ma apertura de su carrera, otorgó bases por bolas al primer bateador en la tercera y la cuarta entradas pero llevó un intento de juego sin hits hasta la séptima, cuando Colson Montgomery lo echó a perder mediante un doble con dos outs.

      Jones terminó la entrada, igualando la salida más larga de su carrera, y concluyó con ocho ponches. Luke Weaver lanzó una octava entrada en blanco y Mason Montgomery entró para apuntarse su 12do salvamento por los Piratas, que han ganado cuatro compromisos seguidos y nueve de 11.

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      Cruz conectó un jonrón por el jardín central en la cuarta entrada ante Erick Fedde (8-9) y le cargó una segunda carrera limpia en la octava, cuando pegó un sencillo para impulsar a Jared Triolo.

      El cubano Miguel Vargas, de Chicago, llegó a tercera después de robarse la segunda y avanzar por un error en un tiro en la cuarta, pero se quedó allí luego de que Jones provocó tres elevados consecutivos.

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