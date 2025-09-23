logo pulso
Confirman salida de C. Horner de Red Bull

Por AP

Septiembre 23, 2025 03:00 a.m.
A
Confirman salida de C. Horner de Red Bull

MILTON KEYNES, Inglaterra.- Christian Horner y Red Bull anunciaron el lunes que completaron el proceso de salida de Horner del equipo que lideró a un total de ocho campeonatos de pilotos en la Fórmula 1, dos meses después de que fuera removido como director.

El equipo emitió un comunicado en el que indicó que Horner dejaría el cargo el lunes. No brindó más detalles.

“Liderar Red Bull Racing ha sido un honor y un privilegio. Cuando comenzamos en 2005, ninguno de nosotros podría haber imaginado el viaje que nos esperaba: los campeonatos, las carreras, las personas, los recuerdos”, dijo Horner en el comunicado.

Horner había estado alejado del paddock de F1 desde julio, cuando la empresa matriz de Red Bull dijo que había “liberado a Christian Horner de sus funciones operativas con efecto inmediato” y nombró a Laurent Mekies en su lugar.

Oliver Mintzlaff, director ejecutivo de proyectos corporativos e inversiones de la empresa Red Bull, agradeció a Horner el lunes por “su trabajo excepcional durante los últimos 20 años”.

Horner había sido director del equipo Red Bull desde que ingresó a la F1 como constructor completo en 2005.

Su última carrera a cargo del equipo fue el Gran Premio de Gran Bretaña, en una temporada en la que el equipo había sufrido para darle pelea a McLaren, el equipo líder de la F1.

Una serie de ejecutivos de alto perfil también habían dejado el equipo en el último año y medio, incluido el reconocido diseñador de autos Adrian Newey.

