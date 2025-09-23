Arrestan a tres rijosos en solicitudes de auxilio

Un menor y dos hombres fueron detenidos por oficiales de la Guardia Civil de Soledad por cargos como presunta agresión, lesiones y daños.

El primer arresto se presentó en la avenida Valentín Amador, en la colonia San Francisco, donde testigos señalaron a un individuo de haber agredido y lesionado a balazos a una persona, esto durante una fiesta privada.

El reportado trató de escapar, siendo alcanzado por la autoridad en la avenida Valentín Amador, a la altura de la colonia San Francisco, asegurando a quien se identificó como Juan “N” de 30 años, quien también presentaba heridas visibles, incautándole un automóvil marca Nissan Sentra de color guinda en el cual trató de escapar y que fue resguardado en una pensión.

En más resultados, Ángel “N” de 17 años fue ubicado en la calle Plata, de la colonia El Morro, cuando fue alcanzado por policías soledenses, esto luego de atender un auxilio en el cual se señaló a un sujeto que supuestamente golpeó, lesionó y despojó a una persona de su motocicleta, dando con su paradero por las características brindadas en el reporte.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por último, en carretera Matehuala, en Cabecera Municipal, los policías detectaron a quien dijo llamarse Rafael “N” de 39 años quien fue denunciado por un ciudadano a quien le causó daños en su domicilio, rompiendo un vidrio el cual se negó a pagar.

A todos se les informó que serían detenidos por presunta agresión, lesiones y daños, además les dieron lectura de su carta de derechos. Los arrestados fueron consignados a Barandilla Municipal, donde los certificó el médico legista, y después se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado.